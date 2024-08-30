野田佳彦元首相（67）は30日、国会内で小沢一郎衆院議員（82）と会談し、立憲民主党代表選（9月7日告示、23日投開票）への立候補表明を報告した。小沢氏は来週、自身が率いる党内グループ「一清会」の会合を開き、代表選への対応を決めると応じた。代表選をめぐり、野田、小沢両氏は7月に2回会食し、意見交換を続けている。関係者によると、野田氏はこの日、「ご指導、よろしくお願いします」と伝えたという。小沢氏は、野田氏