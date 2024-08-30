【半神ー萩尾望都短編集ー】 9月10日まで 2チャプター無料 小学館のWebコミックサイト「フラコミlike!」は、萩尾望都氏の「半神ー萩尾望都短編集ー」の2チャプターを無料公開している。期間は9月10日まで。 無料公開されているのは、「半神」と「ラーギニー」の2作品。表題作となっている「半神」は、双子の姉妹ユージ&