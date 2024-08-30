17LIVEは、2024年8月26日から1週間にわたり、「17LIVE」で活躍する約40名のイチナナライバーとタッグを組み、株式会社スナックミーが手がける、おやつのサブスクリプションサービス「snaq.me（スナックミー）」の『おつまみBOX』を紹介するライブコマース配信キャンペーンを実施する。 参考：【写真】17LIVE限定価格で販売される『おつまみBOX』 『おつまみBOX』では、人工甘味料や着色