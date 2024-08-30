気象庁は、岡山・香川にきょう（３０日）夜遅くからあす（３１日）未明にかけて高潮に厳重に警戒し、３０日夜のはじめ頃から３１日朝にかけては土砂災害に警戒するよう呼び掛けています。 【写真を見る】高潮に警戒を【満潮時刻】宇野港は午後9時56分高松港は午後9時54分 岡山県備前市と瀬戸内市に高潮警報が出ています。 また、浸水害や河川の増水に十分注意し、強風や高波にも注意してください。 ［気象概況］台風は、