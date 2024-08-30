今回の台風10号では、椹野川水系の仁保川が一時、氾濫危険水位を超えるなど各地で大雨による影響が出ています。（岩国支局大坪記者）「午前4時のJR岩国駅です。風はあまり強くありませんが時おり強い雨が降っています」西日本をゆっくりと横断する「ノロノロ台風」。県内にも活発な雨雲が流れ込み各地で大雨となりました。 （山口支社坂倉記者）「午前11時になりますが宇部市 ではいまも雨が降り続いています。市内北部