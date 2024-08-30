○笹徳印刷 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.73％にあたる10万株(金額で7000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は9月2日から25年6月30日まで。 ○サクサ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.60％にあたる3万5000株(金額で8596万円)を上限に、9月2日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2024年8月30日］ 株探ニュース