■「映画の中とは真逆で、嬉しいニュースだらけの映画「Cloud」。作品がどんどん広がっていくこと、嬉しく思います」（菅田将暉） 菅田将暉が主演、黒沢清が監督・脚本を務める映画『Cloud クラウド』（9月27日公開）が、第97回米国アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品に決定した。 現地時間8月30日に行われる第81回ヴェネチア国際映画祭でのワールドプレミアにつづき、第49回トロント国際映画祭への出