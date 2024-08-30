今回、『24時間テレビ』の総合司会を務める水卜麻美アナと羽鳥慎一アナかねてから注目されていた募金着服問題に加え、フワちゃんの誤爆に巻き込まれたやす子……数々の問題で注目を集めている『24時間テレビ』（日本テレビ系）。8月31日から放送を開始される予定だが、それを目前にして新展開だ。8月29日、中京テレビが公式Xに《8月31日（土）、9月1日（日）に開催を予定しておりました中京テレビ「24時間テレビ47」ですが、台