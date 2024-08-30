台風10号はゆっくりと進んでいて、離れた地域でも大雨の降りやすい状態が続いているため、厳重な警戒が必要です。いますぐできる防災情報をお伝えします。◇森圭介キャスター「『地図の活用で災害リスクを知る』。いま住んでいる場所にどのくらいの災害リスクがあるのかを、知っておくことが大事です。国土交通省の『重ねるハザードマップ』では、洪水・土砂災害などのリスクを表示することができます」森キャスター「30日に