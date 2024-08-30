神奈川・小田原市の小田原城内にある遊園地で斜面が崩れました。けが人はいないということです。30日午後4時ごろ、小田原市の小田原城の中にあるこども遊園地で、幅5メートル〜6メートルに渡って斜面が崩れ、設置されていた遊具が下に落ちたということです。小田原城の総合管理事務所によりますと、遊園地は当時、台風の影響で休園していて、けが人はいませんでした。小田原市は台風の影響で、30日は大雨が降り続いていました。