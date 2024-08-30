大手銀行５行は３０日、９月の住宅ローン金利を発表し、代表的な固定期間１０年の基準金利をそろって引き下げた。長期金利の低下などを踏まえた。１０年固定の最優遇金利は、三菱ＵＦＪ銀行が前月から０．２２％引き下げ、年１．０５％。三井住友銀行は１．７５％、みずほ銀行は１．３５％、三井住友信託銀行は１．３１５％、りそな銀行は１．６６％へ、０．１〜０．１３％引き下げる。