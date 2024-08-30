SHINeeのオンユが、多彩な魅力を最大値に集約した新しいアルバムを披露する。 オンユは8月30日午前0時、公式SNSに3rdミニアルバム「FLOW」のタイトル曲「魅力（beat drum）」の3つのバージョンのミュージックビデオフォトを順番に掲載した。まず、beatバージョンを通じて自由な雰囲気のなかでまっすぐな眼差しで内面の堅さを表現した。リスナーたちの心臓を躍らせる力動的なエネルギーを期待させる。drumバージョンには、彼のカジ