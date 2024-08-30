台風10号の影響で、各地に爪痕が残っています。FNNのまとめでは、これまでに5人が死亡、111人のけがが確認されています。台風10号により、福岡県では川で溺れたとみられる男性が死亡、宮崎県で40人がけがをしていて、九州地方ではあわせて100人のけが人が確認されています。さらに、台風から離れた愛知県でも3人が死亡するなど、各地で被害が拡大しています。台風10号から離れた地域でも記録的な大雨となり、神奈川・小田原市で観