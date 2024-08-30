連日熱戦が繰り広げられたパリオリンピック™から2週間あまり、パリパラリンピックが開幕し、熊本県関係選手も初戦から活躍しています。 【写真を見る】車いすラグビー 初戦を白星発進！ 熊本県出身の2選手が初得点【パリパラリンピック】 フランスの首都・パリでは初めての開催となるパラリンピック。約4400人の選手たちによるパラスポーツの祭典が始まり、8月28日の開会式では日本選手団もパリの雰囲気を楽し