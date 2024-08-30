兵庫県の斎藤元彦知事（46）がパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、県議会調査特別委員会（百条委）は30日、斎藤知事本人を証人尋問した。職員から厳しい叱責などの指摘が相次いでいることについて、斎藤氏は「言い過ぎた面もあったかもしれない。反省して襟を正していきたい」と述べる一方、パワハラかどうかは百条委が判断することだとした。【写真まとめ】証人尋問に出頭した兵庫知事の表情は知事の出席