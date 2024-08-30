女子サッカーのＷＥリーグは３０日、都内で３１日から始まる「２０２４−２５ＷＥリーグクラシエカップ」の開幕前会見を開き、今年の準決勝２試合を１２月８日に長崎市に新設されたピーススタジアムｂｙＳｏｆｔＢａｎｋで、決勝を国立競技場で開催すると発表した。昨年の同大会決勝も国立開催を予定していたが、日程変更によって等々力競技場での開催となっていた。ＷＥリーグの試合では初の国立開催に、ＷＥリーグ・高