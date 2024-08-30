元ＴＢＳ記者でジャーナリストの武田一顕氏が３０日、ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」に出演。?パワハラ疑惑?についてこの日に百条委員会で証人尋問を受けた斎藤元彦兵庫県知事についてコメントした。斎藤氏は?パワハラ疑惑?について「不快に思った人がいれば、心からおわびしたい」としつつも「仕事は厳しくというのが私のスタイルだ」と説明。パワハラかどうかは百条委が判断することだとし、自ら認める発言はなかった。武