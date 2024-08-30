立憲民主党・泉健太代表は３０日に国会内で開いた会見で、兵庫県の斎藤元彦知事の同県議会百条委員会で証人尋問に出席したことに言及した。同県議会は斎藤知事の職員に対するパワハラ、物品の要求、公金の不正支出疑惑などを厳しく追及した。一昨年の同県知事選で自民党と斎藤氏を推薦した大阪府知事で日本維新の会・吉村洋文共同代表は２７日、斎藤氏が証人喚問での説明次第で辞職勧告や不信任決議員も「当然、あり得る」と