東海地方は30日も台風10号に伴う大雨が続き、交通機関で運行取りやめや欠航が相次いだほか、週末のイベントが次々と中止が決まるなど、影響が広がる。名古屋地方気象台などは、週末も引き続き土砂災害や河川の氾濫（はんらん）などに注意するよう呼びかけている。【画像】東海道新幹線、31日も三島―名古屋間は終日運休交通情報まとめ同気象台によると、25日午後6時の降り始めから30日午後3時までの降水量は、愛知県内では新