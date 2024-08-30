矢作萌夏が9月25日にリリースする2nd EP『愛を求めているのに』の全容が明らかとなった。前作『spilt milk』をリリースし、シンガーソングライターとして歩み始めたばかりにも関わらず、本作は矢作萌夏の類稀な個性が詰まった作品となっている。悩める若者に向けた軽快なロックチューンの「満たされない」を皮切りに、幼いカップルの未来への約束を綴った「I was born to love you」、彼女が新たにチャレンジをしたヒップホップテ