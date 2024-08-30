船越英一郎主演、バカリズムが脚本を手がけたブラック不倫コメディーが「黒い十人の女」だ。ドラマのキャッチコピーは「不倫です。みなさんが大好物の。(10股)」。主人公を巡る9人の愛人たちの策略あり、バトルありの不倫劇がコミカルに描かれている。原作は市川崑監督による1961年に公開された同名映画。英一郎の実の父親、船越英二が主人公を演じ、岸恵子、山本富士子、宮城まり子ら美女がずらり出演。ひとりの男に女性たちが思