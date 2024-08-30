もう惜敗は御免だ。21年の年度代表馬のエフフォーリアの半弟となるヴァンガーズハート(セ5、美浦・鹿戸雄一厩舎)が、土曜新潟12Rの3歳上1勝クラス(芝1600m)で待望の2勝目を狙う。 ヴァンガーズハートは父ハービンジャー、母ケイティーズハート、母の父ハーツクライの血統。半兄のエフフォーリアは21年に皐月賞、天皇賞(秋)、有馬記念を制覇。半妹のペリフ