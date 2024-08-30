考察ブームの火付け役となった2019年のドラマ「あなたの番です」(日本テレビ系)でサイコキラー役を演じ切り、映画「孤狼の血 LEVEL2」(2021年)ではスナックのママ・近田真緒役、映画「シン・仮面ライダー」(2023年)では怪人・ハチオーグ役など、癖のある役もこなして、俳優としての評価も高まっている西野七瀬。癖のある役では「こんな役も演じられるのか!?」と驚かせてくれる一方、真面目で素朴な"普通"の役もしっかり演じられる