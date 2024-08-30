【モデルプレス＝2024/08/30】タイムマシーン3号の関太、空気階段の鈴木もぐら、かが屋の加賀翔が30日、写真集「まあるいふたり」（小学館）の発売記念プレス取材会に出席。帯コメントを寄せた大物タレントを明かした。【写真】関太＆鈴木もぐら、SNSで13万いいね 大バズリした写真◆関太＆鈴木もぐら、帯コメント寄せたタレントに半信半疑同書は、YouTube登録者数が約96万人と幅広い層から人気の関と、KOC2021王者でギャンブル好