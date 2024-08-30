連載怪物・江川卓伝〜角盈男が語った孤高のエースの素顔（後編）>>過去の連載記事一覧「江川（卓）さんをリリーフすることを目標にしていたし、それによって自分のレベルが上がってくるんです」角盈男の思いは、真っすぐで潔かった。巨人の抑えとして活躍した角盈男photo by Kyodo News【江川卓はピッチャー版ON】角と同級生の西本聖は、江川に追いつけ追い越せと、勝ち星をひとつでも上回るためにコントロール重視のピッ