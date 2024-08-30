アリペイ、日本語など１６カ国語対応にスムーズな旅を支援大阪市内の百貨店に設置されたアリペイのキャンペーン広告。（資料写真、大阪＝新華社配信）【新華社北京8月30日】中国の電子決済サービス「支付宝（アリペイ）」はこのほど、日本語を含む16カ国語への対応開始を発表した。国外から訪れた観光客がよりスムーズに中国の旅を楽しめるようになる。対応言語は従来の中国語と英語にフランス語、ドイツ語、イタリア語、ス