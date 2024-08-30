「避暑経済」の盛り上がりで農村に新たな活力中国雲南省曲靖市【新華社昆明8月30日】夏の平均気温が19.7度の中国雲南省曲靖市で、夏休みシーズンの「避暑経済」が盛り上がっている。同市会沢県娜姑鎮にあり「中国歴史文化名村」に指定されている白霧村や、柿の産地でカイノキの古木と創立100年以上の小学校があることで知られる宣威市（曲靖市管轄の県級市）の戈平村などに多くの観光客が訪れている。同市は引き続き自然環境