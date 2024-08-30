俳優ユ・テオがハリウッド映画「Karoshi」の主演に抜擢された。同作は、アメリカの有名映画配給会社のライオンズゲートと87イレブン・エンターテインメントが制作するアクションスリラーで、ユ・テオの出演が知られ、期待が高まっている。ユ・テオは映画「パスト ライブス／再会」で韓国の俳優として初めて英国アカデミー賞の主演男優賞にノミネートされた。また、Gold Houseが発表した2024年最も影響力のあるアジア人「A100」にも