ハイスペックなコードレスクリーナーとして人気の高いシャークニンジャの人気モデルがさらにパワーアップ。進化系新モデルとして、「Shark EVOPOWER SYSTEM NEO ?+（自動ゴミ収集ドック搭載モデル）」（8万8000円）と「Shark EVOPOWER SYSTEM NEO ?」（7万1500円）が9月2日発売です。 ▲「Shark EVOPOWER SYSTEM NEO ?＋（LC501JGY）」“1.5kg以下のコードレス掃除機の中で最も優れた掃除性能”という特徴はそのままに、軽くても妥