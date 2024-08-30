アイドルグループ・日向坂46は30日、公式サイトで12thシングル「絶対的第六感」に収録される“ひなた坂46”楽曲「君を覚えてない」のフォーメーションを公開し、センターを四期生の宮地すみれが務めることが決定した。宮地を中心に、三期生・森本茉莉、二期生・濱岸ひよりが脇を固める。【ライブ写真36点】ハッピーオーラ全開！武道館『四期生ライブ』の模様また、10月23・24日には横浜アリーナにて『12th Single ひなた坂46 L