モーニング娘。’24で宮城県仙台市出身の石田亜佑美（27）が30日に行われた楽天│オリックスのセレモニアルピッチに登場。渾身の一投はワンバウンドで大きく左へ逸れるボール球となった。以下、石田のコメント練習の時は絶対に届かせる、と意気込んで臨みましたが、ワンバウンドしてしまい悔しいです！マウンドに立った瞬間、緊張なのか不思議な感覚で…。選手の皆さんがいかに凄いところで戦っているかを実感しましたね。