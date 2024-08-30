◇プロ野球パ・リーグ 楽天―オリックス（30日、楽天モバイルパーク）オリックスの高卒ルーキー・横山聖哉選手が1軍球場でまさかのハプニングを見せました。これにより一時、試合が中断する場面も生まれました。ハプニングが起きたのはオリックスの1点リードで迎えた、1回裏。先頭打者の楽天・小深田大翔選手がセンターヒットで出塁し、打席には村林一輝選手を迎えます。ランナーを進めたい村林選手は初球から送りバントの構えを見