女子として初めて日本ゴルフツアー機構のツアープレーヤーの権利を獲得した寺西飛香留＝30日、群馬県富岡市（JGTO提供）国内男子ゴルフの来季ツアー出場権を争う1次予選会で女子の寺西飛香留が30日、群馬県富岡市の会場で88人中49位に入り、女子として初めて日本ゴルフツアー機構（JGTO）のツアープレーヤーの権利を獲得した。2次予選会に進めなかったが、今後は主催者推薦でレギュラーツアーや下部ツアーに出場できる。兵庫県