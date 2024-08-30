東京地検特捜部により元職を含む国会議員が起訴されたのは2020年以降、広瀬めぐみ元参院議員で14人目だ。このうち公明党の遠山清彦元衆院議員（貸金業法違反で在宅起訴）を除く13人が自民党出身者で、「政治とカネ」を巡る不祥事が後を絶たない。【写真で振り返る】エッフェル塔、家宅捜索…広瀬氏の歩みカジノを含む統合型リゾート（IR）を巡る汚職事件で、東京地検特捜部は19年12月に秋元司衆院議員（当時）を収賄容疑で逮捕