台風10号は8月30日午後5時現在、愛媛県松山市付近を1時間に約15キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は994ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。徳島には30日夜遅くから31日朝にかけて接近する見込みで、徳島県内では30日夜にかけて、線状降水帯が発生する可能性があります。8月26日の降り始めから30日午後4時までに降った雨の量は、多いところで、那賀町木頭で689ミリ、上