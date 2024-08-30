水泳・飛び込みの日本選手権が３０日、滋賀県で行われ、パリオリンピックに出場した栃木トヨタの榎本遼香選手が、女子３メートル板飛び込みで２位に入りました。 台風の影響で予選は行われず決勝のみでしたが、榎本選手は１本目、６７．５０で２位につけます。２本目、３本目は伸びず３位に後退しましたが、４本目で７６．５０をマークし、５本トータル２９８．６５で２位となりました。 このほか、宇都宮市出