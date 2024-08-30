コスメブランド「numbuzin（ナンバーズイン）」が、大人気5番シリーズから『5番 白玉グルタチオンC*¹メラゼロ*²クリーム』を2024年8月30日より全国のバラエティショップをはじめとした取り扱い店舗に順次発売開始する。*1 グルタチオン、アスコルビン酸、アスコルビルグルコシド (整肌成分)*2 メラニンをゼロにするということを表しているわけではありません。■人気のシリーズにクリームが登場ナンバーズイン5番シリー