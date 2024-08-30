明治は、サステナブルな酪農経営への貢献を目指した明治独自の酪農経営支援活動「Meiji Dairy Advisory（以下、MDA）」における取り組みとして、全国の酪農家をつなぐ乳業メーカーとして初めてのウェブサイト「Meiji Dairy Advisory COMMUNITY（以下、MDA コミュニティ）」を9月1日から開設する。「MDA」ロゴマーク同社の「MDA」は、農場経営における人材マネジメントにフォーカスし、農場の作業改善や経営管理技術の向上を通して