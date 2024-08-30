ミランがローマに所属するイングランド人FWタミー・アブラハムの獲得に迫っているようだ。『スカイ・イタリア』など複数のメディアが30日に報じている。昨シーズン限りで、元フランス代表FWオリヴィエ・ジルー（現：ロサンゼルスFC）がミランを退団。この影響もあり、ミランは今夏の移籍市場でアトレティコ・マドリードからスペイン代表FWアルバロ・モラタを完全移籍で獲得した。そのモラタは今夏のEURO2024で“ラ・ロハ”を優