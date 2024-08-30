ユニットコムは8月29日、ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」と「ズズ」コラボ実施を発表し、コラボゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。iiyama PCが「ズズ」コラボPC発売、サイン入りコラボPCが当たる施策も一発ギャグを270個持っているという配信者。インターネットマルチクリエイティブアクティビティプロフェッショナルボーイを目指しているとしており、コラボ