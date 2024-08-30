「プレディア ファンゴ ヘッドクレンズ SPA＋」コーセーは、海の恵みとスパの知恵を活かした手入れで、その人本来の美しさを引き出す“Sea＆Spa”をコンセプトにした総合化粧品ブランド「プレディア」から、サンリオの人気キャラクターズとコラボレーションしたデザインボトルとオリジナルの香りのヘッドスパクリーム「プレディア ファンゴ ヘッドクレンズ SPA＋」を11月16日から限定発売する。「プレディア」は、生体に近いミネラ