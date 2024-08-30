Paris.は8月30日、Paricoから「パリジェンヌ キープセラム」(3,410円)を、ロフト(一部店舗を除く)にて先行発売する。「パリジェンヌ キープセラム」(3,410円)同商品は、サロン専売品として取り扱っている、まつ毛パーマ・まつエク愛用者向けのまつ毛美容液。ダメージに吸着しやすい黒ケラチンがまつ毛内部に浸透した後にヘマチンと結合し、毛髪ダメージを内側までしっかり補修する。さらに、黒真珠エキスが毛の表面を整えて潤いと