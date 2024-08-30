BOYNEXTDOORのニューアルバムのデザインが話題を集めている。BOYNEXTDOORは29日、公式SNSを通じて、3rdミニアルバム「19.99」のアルバムデザインと構成品が確認できる映像や写真を公開した。「19.99」は、20歳前後の若者たちの考えと悩みを込めたアルバムで、デザインにもそれを反映した。最も目立つ「weverse albums」バージョンは、正六面体の展開図の形で製作され、購買者が直接組み立てることができる。10代の頃に一度は遊んで