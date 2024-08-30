YouTubeチャンネル『BSノブロック〜新橋ヘロヘロ団〜』の“緊急動画”が30日に配信され、全力カンパニー兼全力パン社長でノブロックTVディレクター・前川Dに衝撃の事件が起こったことが伝えられた。【動画】緊急報告！佐久間宣行、名物D衝撃の展開に驚き前川氏が「僕が全力カンパニーを8月いっぱいでやめまして（笑）」と切り出し、23年に開業したパン屋の経営が行き詰まったと報告。「ちょっと調子に乗っちゃった（笑）。難し