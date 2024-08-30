パリ・オリンピック閉幕からおよそ３週間。今度はパラリンピックが開幕です。両目が見えない全盲のどさんこスイマーが夢に向かって４度目の大舞台に挑みます。日本時間の２９日に開幕したパリ・パラリンピック。海外開催では過去最多・１７５人の日本代表選手が参加する中、どさんこでは、帯広出身の全盲スイマー、小野智華子選手が４大会連続となるパラリンピックに挑戦します。（小野智華子選手）「東京パラで出来な