兵庫県の斎藤元彦知事は３０日、パワハラなどの疑惑を調査する県議会百条委員会での証人尋問終了後、記者団に「反省するべき所は反省し、県政を前に進めていきたい」と述べ、改めて続投する考えを示した。職員に対しては、「私の言動、行為によって不快に思われたことがあれば率直にお詫（わ）び申し上げたい」と頭を下げた。