小泉元環境大臣が自民党総裁選への出馬を事実上表明しました。自民党小泉元環境大臣「政治とカネの問題に、いまだにけじめがつかないことを変えたい。（総裁選を）信頼回復の一つの大きなきっかけにできるようにしていきたい」また、派閥の力学ではなく自分で考えて決める総裁選にすべきだと強調しました。自民党小泉元環境大臣「今までの自民党の中の当選回数主義みたいな、こういったことも変わったと思われるような、今