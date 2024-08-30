台風10号の交通機関への影響について、最新情報をお伝えします。まず、31日の新幹線について。東海道新幹線は、三島―名古屋間で終日運転取りやめ。東京―三島間に関しては、午前中運転開始ができないということになりました。午後に関しては、1時間あたり上下2本程度「こだま」で運転予定ですが、まだ見込みは立っていません。午後の運転については、31日午前10時半ごろに知らせるとしています。北陸新幹線は、30日については東京