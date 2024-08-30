きのう（8月29日）は台風10号の影響で熊本県内の多くのスーパーマーケットが休業しましたが、きょう（30日）は営業再開したところもあります。しかし、一部入荷できない商品もあるようです。 【写真を見る】スーパー開店で「安心した」台風最接近から一夜明け野菜・パン・牛乳など一部は品薄続くおそれ熊本 午前11時半ごろ、きのう休業していた熊本市内のスーパーには、開店を待