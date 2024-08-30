台風本体から離れた首都圏でも大雨に。帰宅ラッシュにも影響が出ています。■住宅街が“冠水”撮影者「神奈川県平塚市河内、道路の前ですが道路が水没して冠水してしまっています」神奈川県平塚市、住宅街の道路が濁った雨水で覆われています。車のタイヤが半分埋まるほどの高さまで冠水しています。平塚市では24時間雨量が250ミリで、8月の観測史上最大を記録しています。冠水したのは、ごみの集積所もある生活道路です。